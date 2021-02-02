Анджелина Джоли продаст на аукционе картину, написанную Уинстоном Черчиллем

«Башня мечети Кутубия» была создана в 1943 году после встречи премьер-министра Великобритании с президентом США Франклином Рузвельтом. Черчилль пригласил коллегу съездить из Касабланки в Марракеш и посмотреть там закат.

По оценкам аукционного дома, пейзаж может быть продан за 3,4 млн долларов — это самая высокая цена за картину кисти Черчилля. Полотно известно как единственное, написанное политиком во время Второй мировой войны.

В память о той поездке глава британского правительства нарисовал картину. После смерти Рузвельта она принадлежала разным владельцам. Последними покупателями работы стали Джоли и ее бывший муж Брэд Питт — они приобрели пейзаж в 2001 году.

За годы совместной жизни супруги собрали внушительную художественную коллекцию, в которую, помимо «Башни мечети Кутубия», вошли картины Бэнкси, Дома Паттинсона и Нео Рауха. Общая стоимость произведений оценивается в 25 млн долларов.

Почему Джоли решила продать полотно Черчилля, неизвестно. Актриса является давней поклонницей британского политика. Во время работы над фильмом «Особо опасен» она даже сделала две татуировки, вдохновленные речью премьер-министра в 1940 году.

«Афиша Daily» рассказывала недавно о новой книге, посвященной Уинстону Черчиллю, а также параллелями и противоречиями его биографии и истории жизни другого выдающегося деятеля XX века — Джорджа Оруэлла.