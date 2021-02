На «Оскар» за музыку будет претендовать саундтрек мультфильма «Душа». И еще более 130 композиций

Стали известны лонг-листы номинантов на премии «Оскар» в музыкальных категориях. В них вошли 136 партитур и 105 отдельных песен, сообщил Variety.

Киноакадемия допустила до предварительного голосования саундтрек Трента Резнора и Аттикуса Росса к мультфильму «Душа», несмотря на то, что он занимает менее 60% всей музыки в картине. По мнению комитета, партитура играет ключевую роль в восприятии ленты и должна получить свой шанс на «Оскар».

К партитуре из фильма «Ма Рейни: Мать блюза» киноакадемики оказались строже. Саундтрек байопика, созданный Брэнфордом Марсалисом, не вошел в лонг-лист, поскольку в нем значительно больше адаптированной музыки начала XX века, чем оригинальной.

Впрочем, у «Ма Рейни: Мать блюза» еще остался шанс на «Оскар» в номинации за лучшую песню. В лонг-лист допустили композицию «Baby Let Me Have It All», несмотря на то, что слова к ней не были написаны специально для фильма — их сочинил пионер дельта-блюза Чарли Пэттон, умерший в 1934 году.

Конкурентом этого трека станут «Io Si (Seen)» из последней картины Софи Лорен «Вся жизнь впереди», «Free» из диснеевской ленты «Айван, единственный и неповторимый» и «I’ll Get There (The Other Side)» из исторической драмы «Император». Также в лонг-лист вошли пять песен из «Ханаансой земли» и шесть — из японского фильма «Дважды рожденный».

На статуэтку «Оскар» претендуют Жанель Моне и ее «Turntables» («All In: The Fight for Democracy»), Джон Ледженд и его «Never Break» («Giving Voice»), H.E.R. и их «Fight for You» («Judas and the Black Messiah»), Тейлор Свифт и «Only the Young» («Miss Americana»), Джастин Тимберлейк и «Just Sing» («Trolls World Tour»), Шинейд О’Коннор и «I’ll Be Singing» («Wild Mountain Thyme»).

В шорт-листах останутся лишь 15 саундтреков и 15 песен — их выберут члены музыкальной части Американской киноакадемии. Сокращенный список номинантов объявят 9 февраля.

Ранее Киноакадемия определилась с лонг-листом претендентов на «Оскар» в номинации «Международный художественный фильм». В их число попала картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.