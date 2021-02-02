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Леди Гага и Тони Беннетт выпустят второй совместный альбом. Он выйдет весной

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:16

Леди Гага и легендарный эстрадно-джазовый певец Тони Беннетт, которому в прошлом году исполнилось 94 года, выпустят весной свою вторую совместную пластинку. Об этом стало известно из материала AARP.

Релиз станет продолжением альбома «Cheek to Cheek», который музыканты представили в 2014 году. Артисты записывали новые песни спустя два года после того, как у Беннетта диагностировали болезнь Альцгеймера.

Работа над пластинкой велась в Нью-Йорке на студии Electric Lady Studios с 2018 и до начала 2020 года. По словам автора статьи, в этот период Беннетт уже проявлял явные признаки недуга и выглядел «значительно более сдержанным».

Леди Гага, как отмечает журналист, выступала ободряющим партнером, хотя в некоторые моменты во время записи музыки на ее лице можно было заметить «боль и печаль». Новый альбом певица называет «еще одним подарком» миру от Тони Беннетта.

Близкие Беннетта в течение четырех лет хранили в тайне болезнь певца. О его диагнозе стало известно все из той же статьи AARP. В ней отмечается, что музыкант не страдает от дезориентации и эпизодов ужаса, однако его состояние постепенно ухудшается.

Пока Беннетт еще узнает членов своей семьи, но ему уже с трудом удается вспомнить события из своего прошлого или иногда понять, где он находится. Тем не менее, по рекомендации невролога артист продолжает репетировать дважды в неделю.

«Он делает так много вещей в 94 года, которые многие люди без деменции не могут делать. Он действительно символ надежды для людей с когнитивными расстройствами», — отмечает невролог Беннетта Гаятри Деви.

В 2014 году Тони Беннетт записал вместе с Леди Гагой, которую он считает «прирожденной джазовой певицей», альбом джазовых стандартов «Cheek to Cheek». Их новая пластинка также состоит из классических эстрадных произведений.

Именно ее выход побудил семью Беннетта рассказать о его болезни. Признание близких, как они надеются, поможет любителям музыки внимательнее отнестись к релизу, который, вероятно, станет последним для певца и о котором он сам рассказать уже не сможет.

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