На Хохловке начали готовить снос исторических домов. Активисты утверждают, что работы незаконны

На Хохловке начали устанавливать ограждения вокруг исторических домом, которые намереваются снести. Об этом сообщил активист Дмитрий Чарахчьян, занимающийся защитой зданий на Ивановской горке.

По его словам, начавшиеся работы не согласованы и не могут быть согласованы как минимум до 18 февраля — тогда завершится общественное обсуждение вопроса о сохранности построек.

«Раздел мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при установке ограды не только не утвержден, но даже еще не прошел общественное обсуждение. Такой раздел был только вывешен для общественного обсуждения на сайте Департамента культурного наследия 29 января», — рассказал Чарахчьян.

Ранее активист сообщал, что Мосгорсуд отменил меры предварительной защиты зданий. Иными словами, Мосгосстройнадзор получил возможность одобрить строительство на территории. Тем не менее, статус домов так и не определен — суд защитников Хохловки против Департамента культурного наследия перенесен на весну.

«В переводе с юридического, суд определил, что решать, законно ли уничтожение исторической застройки в лучшем по сохранности историческом районе центра Москвы — можно и после того, как эти здания снесут», — объяснил Чарахчьян.

О планах сноса исторических домов на Ивановской горке стало известно летом. На их месте собираются построить бизнес-центр, его проектом руководит AB Development. Минкульт установил, что некоторые работы несовместимы со статусом памятника территории.