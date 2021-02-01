Cannibal Corpse анонсировали альбом «Violence Unimagined» и представили новую песню

Американская дэт-метал-группа Cannibal Corpse анонсировала новый альбом «Violence Unimagined» и представила песню «Inhumane Harvest». Трек можно послушать на ютьюбе.

Как отмечает CoS, на платформе Apple Music появилась дата релиза полноформатника — 16 апреля, но музыканты пока не подтвердили эту информацию. Также неизвестно, принимал ли участие в записи гитарист Пэт О’Брайен, дома у которого в 2018 году полиция нашла 50 дробовиков, 10 полуавтоматических огнестрелов, АК-47, а также два «Узи», 20 пистолетов, три огнемета и три черепа. Отмечается, что в прошлом году его не было в студии, когда коллектив сообщил о работе над альбомом.