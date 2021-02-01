перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На Хохловке начали готовить снос исторических домов. Активисты утверждают, что работы незаконны 23:09
Cannibal Corpse/Facebook Cannibal Corpse анонсировали альбом «Violence Unimagined» и представили новую песню
Cannibal Corpse анонсировали альбом «Violence Unimagined» и представили новую песню 22:54
Исследование: 40% компаний врут об экологичности продукции 22:24
«Стрелка» анонсировала праздничный уик-энд. На нем выступят Денис Рябов и Леонид Липелис 21:59
В Испании протестируют четырехдневную рабочую неделю 21:45
Петербургский художник придумал российский аналог Lego — конструктор Oleg с автозаком и митингующими 21:05
Автор «Тюдоров» и «Викингов» снимет сериал по «Великому Гэтсби»
Автор «Тюдоров» и «Викингов» снимет сериал по «Великому Гэтсби» 21:02
На стене в зале Московской филармонии появилась видеопроекция «Свободу политзаключенным!» 20:18
Берлинский кинофестиваль объявил жюри. В этом году у него не будет председателя 20:18
Мэрилина Мэнсона обвинили в абьюзе, вышел трейлер «Пугала» и другие новости дня 20:16 Дайджест
Pussy Riot поддержали политзаключенных в новом клипе «Бесит» 19:12
Киру Ярмыш отправили под домашний арест до 23 марта в рамках «санитарного дела» 19:06
В сети появился финальный трейлер якутской драмы «Пугало» — триумфатора «Кинотавра» 18:39
Mike Mozart/Flickr MGM создаст фильм и книгу о противостоянии пользователей Reddit с Уолл-стрит
MGM создаст фильм и книгу о противостоянии пользователей Reddit с Уолл-стрит 18:33
Заседание по делу об отмене условного срока Навальному перенесли в здание Мосгорсуда 17:55
Съемки третьего сезона «Пацанов» стартуют в феврале 17:50
Американский рэпер Лил Узи Верт имплантирует в лоб розовый бриллиант за 24 млн долларов 17:27
Берлинец притворялся диспетчером и давал пилотам ложные инструкции. Его задержали лишь через полгода 17:20
ИМИ озвучил расписание своей музыкальной конференции 17:17
Работа Павла Семченко Основатель театра АХЕ Павел Семченко откроет в Москве иммерсивную выставку о природе синкретизма
Основатель театра АХЕ Павел Семченко откроет в Москве иммерсивную выставку о природе синкретизма 17:03
Отключить рекламу

Cannibal Corpse анонсировали альбом «Violence Unimagined» и представили новую песню

Константин Зорниченко
Сегодня в 22:54

Американская дэт-метал-группа Cannibal Corpse анонсировала новый альбом «Violence Unimagined» и представила песню «Inhumane Harvest». Трек можно послушать на ютьюбе.

Как отмечает CoS, на платформе Apple Music появилась дата релиза полноформатника — 16 апреля, но музыканты пока не подтвердили эту информацию. Также неизвестно, принимал ли участие в записи гитарист Пэт О’Брайен, дома у которого в 2018 году полиция нашла 50 дробовиков, 10 полуавтоматических огнестрелов, АК-47, а также два «Узи», 20 пистолетов, три огнемета и три черепа. Отмечается, что в прошлом году его не было в студии, когда коллектив сообщил о работе над альбомом.

Cannibal Corpse уже представили обложку пластинки и показали трек-лист, в который вошло 11 песен.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с тварями из иного измерениями
мелодрама
Рассекая волны
Мелодрама Ларса фон Триера про девушку с золотым сердцем

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить