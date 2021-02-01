Исследование: 40% компаний врут об экологичности продукции

40% компаний врут об экологичности своих товаров, выяснили аналитики Международной сети по защите прав потребителей (ICPEN). Об этом сообщает Bloomberg.

Специалисты изучили интернет-рекламу и выяснили, что почти половина производителей безосновательно используют маркировки «эко» и «натуральный продукт». В рамках расследования были проверены около 500 сайтов.

Компании зачастую используют нечеткие формулировки и экологические логотипы. Кроме того, они намеренно опускать информацию о неэкологичности товара. Например, эксперты выявили производителя альтернативного молока, который заявлял об использовании экологически чистого сырья, не имев тому подтверждения. В докладе также говорится о бренде одежды, заявлявшем о создании вещей из переработанного хлопка, не указывая при этом его количество в составе.

«Слишком много сайтов, похоже, навязывают потребителям вводящие в заблуждение заявления, а это означает, что компании, предлагающие продукты, действительно приносящие пользу окружающей среде, не получают клиентов, которых они заслуживают», — заявила исполнительный директор Управления по конкуренции и рынкам Великобритании Андреа Косчелли.