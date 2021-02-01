«Стрелка» анонсировала праздничный уик-энд. На нем выступят Денис Рябов и Леонид Липелис

Бар «Стрелка» устроит праздничный уик-энд. 5 и 6 февраля там пройдут вечеринки по случаю дней рождения диджея Давида Першикова, арт-директора заведения Тани Андриановой и арт-директора института «Стрелка» Ани Кулачек. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятий.

В пятницу, 5 февраля, на площадке выступит диджей Денис Рябов, также известный как Danny Flow, К нему присоединятся Петр Чинават (Lil’ Daddy Chin), Иван Смекалин (i One), Лева Жицкий (Jah Lion) и именинник Першиков (Davy D 69).

В субботу, 6 февраля, в баре пройдет выступление основателя лейбла That’s A Steal и участника фестивалей Dekmantel и Lente Kabinet Леонида Липелиса. Обе вечеринки начнутся в 23.00 и продлятся до 3.00. Вход на них будет бесплатным.

Первые ночные мероприятия прошли в «Стрелке» в последние выходные января после того, как мэрия Москвы разрешила барам и ресторанам работать после 23.00. Музыку в «Стрелке» ставили драмапелинг-диджеи Соня Тарасова и Алексей Хэлласик, а также Даша Малыгина и Петя Прохоров.

«Афиша Daily» поговорила с владельцами других заведений, которым пришлось из‑за пандемии коронавируса столкнуться с запретом на работу в позднее время. Как они отреагировали на возвращение ночной жизни и что планируют на будущее, можно прочитать здесь.