В Испании протестируют четырехдневную рабочую неделю

В Испании начнут тестировать четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает Independent.

Тест продлится три года, и его будет проводить ограниченное количество компаний. Если он окажется удачным, то новые рабочие условия введут и для других граждан.

Левоцентристская партии Más País, создавшая проект, предлагает сократить рабочую неделю 40 до 32 часов, при этом не уменьшая зарплаты. Чтобы эксперимент прошел мягче, принявшим в нем участие компаниям окажут финансовую помощь. Опыт обойдется в 50 млн евро.

Какие именно специалисты перейдут на четырехдневную рабочую неделю, пока неизвестно. Политики будут обсуждать этот момент с Министерством промышленности.

Денежная помощь будет постепенно уменьшаться в течение всего эксперимента. Лидер Más País Иньиго Эррехон отметил, что компаниям нужно обрести финансовую устойчивость с учетом новых условий. В ответ на критику плана партии он заявил, что сто лет назад восьмичасовой рабочий день тоже казался невозможным.

В 2019 году аналитики портала «Работа.ру» провели опрос 1000 российских работодателей и выяснили, что 61% из них считают, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю придется сократить зарплаты сотрудникам. Кроме того, многие работодатели считают, что сокращение количества рабочих дней в неделю совсем не означает пропорционального уменьшения объема труда.