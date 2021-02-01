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Автор «Тюдоров» и «Викингов» снимет сериал по «Великому Гэтсби»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:02

Британский продюсер и сценарист Майкл Херст, известный по работе над историческими фильмами и сериалами («Елизавета», «Золотой век», «Тюдоры», «Викинги»), снимет мини-сериал по роману «Великий Гэтсби». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Херст сам напишет сценарий экранизации популярного произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. К работе над проектом он также привлечет потомков писателя: праправнучка Фицджеральда Блейк Хазард выступит одним из консультантов на съемках.

«Кажется, Гэтсби всегда был в моей жизни: сначала я читал его школьником, позже рассказывал о нем в Оксфорде в 1970-х годах, а затем периодически перечитывал его. Как однажды написал критик Лайонел Триллинг, „Великий Гэтсби“ все так же свеж, как и тогда, когда только появился», — сказал Херст.

По мнению кинематографиста, роман Фицджеральда приобрел особенную актуальность сегодня, когда «Америка стремится заново изобрести себя». Херст намеревается «исследовать знаменитых и знаковых персонажей через современную призму пола, расы и сексуальной ориентации».

«Глубоко романтическое видение Фицджеральда не мешает ему исследовать и разоблачать темное подбрюшье американского опыта, и именно поэтому эта история говорит и о трагедии, и о надежде, и поэтому она продолжает резонировать сегодня», — считает Херст.

Над сериалом будут работать профессор английского языка и сравнительного литературоведения Колумбийского университета Уильям Б. Рэнсфорд и специалист по афроамериканистике Фарах Ясмина Гриффин.

В начале января американский писатель Майкл Фаррис Смит выпустил приквел «Великого Гэтсби» — роман «Ник». Книга, вышедшая спустя более чем 95 лет после выхода оригинального романа, встретила противоречивые отзывы критиков.

«Великий Гэтсби» вышел в апреле 1925 года, это третий роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, он считается одним из самых значимых литературных произведений XX века. За все время в мире было продано более 25 млн экземпляров романа на множестве языков.

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