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Мэрилина Мэнсона обвинили в абьюзе, вышел трейлер «Пугала» и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:16

В России за сутки выявили 17 648 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов увеличилось до 3 868 087.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что США могут отключить Россию от мирового интернета. По его словам, у правительства РФ есть план действий на этот случай.

Генпрокуратура поддержала требование ФСИН заменить Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Жену оппозицинера Юлию Навальную оштрафовали на 20 тыс. рублей за участие в акции 31 января.

Тем временем власти обязали соцсети блокировать информацию о несогласованных митингах. Новые правила распространяются на платформы с аудиторией более 500 тыс. российских пользователей.

В возрасте 73 лет умер поэт Виктор Коваль — участник группы «Альманах». Его стихи печатали журналы «Знамя», «Новый мир», «Esquire», «Новая газета» и поэтические альманахи в России и за рубежом.

Папа римский ввел Всемирный день всех дедушек, бабушек и пожилых людей. Он будет отмечаться каждое четвертое воскресенье июля, накануне Дня святых Иоакима и Анны.

Военные Мьянмы задержали лидеров страны и захватили власть. Организаторы переворота обвинили правительство в фальсификации парламентских выборов в ноябре 2020 года.

Москвичка родила ребенка после пересадки сердца. Это второй подобный случай в России — еще недавно материнство после такой операции считалось невозможным.

Актриса и модель Эван Рейчел Вуд обвинила в абьюзе Мэрилина Мэнсона. Она рассказала, что артист манипулировал ей и заставлял подчиняться ему.

Вышел финальный трейлер якутской драмы «Пугало». Картина рассказывает о деревенской знахарке, которую боятся и остерегаются местные жители.

Земфира впервые за последние восемь лет записала новый альбом, который выйдет совсем скоро. Также она представила песню к новому фильму Ренаты Литвиновой и клип на нее.

Основатель театра АХЕ Павел Семченко откроет в Москве иммерсивную выставку о природе синкретизма. Проект займет все пространство «ГРАУНД Солянки» с 16 по 28 февраля.

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