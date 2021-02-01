Берлинский кинофестиваль объявил жюри. В этом году у него не будет председателя

Берлинский кинофестиваль объявил состав международного жюри — обладателей «Золотых медведей» прошлых лет, которые выберут победителей этого года. Об этом говорится на сайте смотра.

В состав жюри войдут иранский режиссер Мохаммад Расулоф, израильтянин Надав Лапид, Адина Пинтилие из Румынии, итальянец Джанфранко Рози, боснийская режиссерка Ясмила Жбанич и венгерский режиссер Ильдико Эньеди.

Расулоф получил главный приз Берлинале в 2020 году за картину «Здесь нет зла», Лапид — в 2019-м за ленту «Синонимы», Пинтилие — в 2018-м за «Недотрогу». Фильм Рози «Море в огне» был отмечен в 2016 году, «Грбавица», снятая Жбавич, — в 2006-м, а картина «О теле и душе» Эньеди — в 2017-м.

Председателя жюри в этом году не будет.

Организаторы решили не отменять 71-й Берлинский кинофестиваль из‑за пандемии, но передвинули его сроки и изменили структуру. С 1 по 5 марта пройдут мероприятия, посвященные киноиндустрии, а с 9 по 20 июня — показы лент номинантов. Программа смотра станет известна в феврале.