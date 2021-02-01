На ютьюб-канале кинопрокатчика «Про:взгляд» появился финальный трейлер драмы «Пугало» якутского режиссера Дмитрия Давыдова.

Картина рассказывает о деревенской знахарке, которую боятся и остерегаются местные жители, что, впрочем, не мешает им периодически обращаться к ней за помощью. Для юродивой ее дар — проклятье, а помогать другим ее заставляет мрачная тайна, скрытая в прошлом.