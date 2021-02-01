На ютьюб-канале кинопрокатчика «Про:взгляд» появился финальный трейлер драмы «Пугало» якутского режиссера Дмитрия Давыдова.
Картина рассказывает о деревенской знахарке, которую боятся и остерегаются местные жители, что, впрочем, не мешает им периодически обращаться к ней за помощью. Для юродивой ее дар — проклятье, а помогать другим ее заставляет мрачная тайна, скрытая в прошлом.
«Пугало» взяло главный приз 31-го фестиваля «Кинотавр». В прокат картина выйдет 25 февраля. Антон Долин включил ее в список 10 лучших фильмов 2020 года.