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Съемки третьего сезона «Пацанов» стартуют в феврале

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:50

Съемки третьего сезона сериала «Пацаны» начнутся уже в феврале. Об этом сообщил шоураннер Эрик Крипке в твиттере.

Крипке написал, что отправился в Торонто, чтобы принять участие в производстве. Исполнитель одной из главных ролей Карл Урбан также рассказал, что выехал на съемки из Новой Зеландии.

Второй сезон «Пацанов» вышел 4 сентября прошлого года. Кроме того, 10 сентября Amazon Prime Video опубликовал короткометражный фильм «Бутчер», рассказывающий о том, чем занимался персонаж Урбана, Билли Бутчер, в течение нескольких недель, которые прошли между финалом первого сезона и второй серией второго сезона.

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