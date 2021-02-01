Съемки третьего сезона «Пацанов» стартуют в феврале

Съемки третьего сезона сериала «Пацаны» начнутся уже в феврале. Об этом сообщил шоураннер Эрик Крипке в твиттере.
Крипке написал, что отправился в Торонто, чтобы принять участие в производстве. Исполнитель одной из главных ролей Карл Урбан также рассказал, что выехал на съемки из Новой Зеландии.
Второй сезон «Пацанов» вышел 4 сентября прошлого года. Кроме того, 10 сентября Amazon Prime Video опубликовал короткометражный фильм «Бутчер», рассказывающий о том, чем занимался персонаж Урбана, Билли Бутчер, в течение нескольких недель, которые прошли между финалом первого сезона и второй серией второго сезона.