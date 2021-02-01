Съемки третьего сезона «Пацанов» стартуют в феврале

Съемки третьего сезона сериала «Пацаны» начнутся уже в феврале. Об этом сообщил шоураннер Эрик Крипке в твиттере.

Крипке написал, что отправился в Торонто, чтобы принять участие в производстве. Исполнитель одной из главных ролей Карл Урбан также рассказал, что выехал на съемки из Новой Зеландии.