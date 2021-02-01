ИМИ озвучил расписание своей музыкальной конференции

Институт музыкальных инициатив объявил расписание своей конференции, которая пройдет онлайн 6 февраля. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

На мероприятии можно будет увидеть c 11.00 до 20.30 более 20 дискуссий. Программа разделена на три канала. Зрители смогут посмотреть обсуждения с экспертами на темы, среди которых «Стриминги в России», «Как продвигать музыку, если нет концертов», «Влияние TikTok на музыку», «Роль мейджоров и независимых лейблов в карьере артиста», «Что волнует академических музыкантов» и «Неоклассика — новый поп».

Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте ИМИ. Там же можно зарегистрироваться на мероприятие и добавить его в свой календарь.

Спикерами на «ИМИ.Конференции-2021» выступят Леван Горозия, Недры, Wildways, Кирилл Иванов и Евгения Борзых («СБПЧ»), Петар Мартич («Пасош», лейбл «Домашняя работа»), Арсений Морозов (Sonic Death и «Арсений Креститель»), менеджер группы Little Big Денис Глазин, сооснователь клуба Mutabor и промогруппы Arma17 Наташа Абель, трэп-критик Даня Порнорэп, музыкальный редактор «Вечернего Урганта» Сергей Мудрик, руководитель «Яндекс.Музыки» Андрей Гевак, генеральный директор Universal Music Russia Дмитрий Коннов и другие.