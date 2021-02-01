Берлинец притворялся диспетчером и давал пилотам ложные инструкции. Его задержали лишь через полгода

В Берлине задержан 32-летний мужчина, который на протяжении полугода вмешивался в работу воздушного транспорта. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Все это время задержанный связывался с пилотами пассажирских и грузовых самолетов, давая им ложные инструкции. Несколько раз ему даже удалось связаться с полицейскими вертолетами и не выдать себя.

В полиции отмечают, что с каждым разом он становился «все более профессиональным» в общении. Его сообщения грозили опасностью, однако они не привели к несчастным случаям или другим происшествиям. Мотивы его действий устанавливаются.

По данным Associated Press, мужчину задержали с поличным в его квартире в тот момент, когда он снова вышел на связь с полицейским вертолетом. У него нашли два радиоприемника, настроенные на нужные ему частоты.