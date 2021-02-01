Американский рэпер Лил Узи Верт имплантирует в лоб розовый бриллиант за 24 млн долларов

Американский хип-хоп-исполнитель Саймир Вудс, известный под псевдонимом Лил Узи Верт, планирует имплантировать в лоб большой розовый бриллиант стоимостью 24 млн долларов. Об этом рэпер рассказал у себя в твиттере.

Операцию выполнит ювелир Эллиот Эллианте, который часто работает со знаменитостями в США. Ему предстоит имплантировать в лоб Вудса алмаз весом в 10 карат.