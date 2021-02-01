Американский рэпер Лил Узи Верт имплантирует в лоб розовый бриллиант за 24 млн долларов

Американский хип-хоп-исполнитель Саймир Вудс, известный под псевдонимом Лил Узи Верт, планирует имплантировать в лоб большой розовый бриллиант стоимостью 24 млн долларов. Об этом рэпер рассказал у себя в твиттере.
Операцию выполнит ювелир Эллиот Эллианте, который часто работает со знаменитостями в США. Ему предстоит имплантировать в лоб Вудса алмаз весом в 10 карат.
Вудс рассказал, что впервые увидел алмаз в 2017 году и сразу же понял, что хочет на него накопить. Ему удалось это сделать за 4 года.
Рэпер добавил, что камень стоит дороже, чем его дом и все автомобили, включая Bugatti.
В марте прошлого года Лил Узи Верт без предупреждения выпустил второй студийный альбом. У пластинки непростая судьба: первая информация об альбоме появилась в сети 31 июля 2018 года, потом рэпер заявил, что работа над «Eternal Atake» окончена. Через несколько дней Лил Узи выпустил трек «Shells», на котором раскритиковал политику лейбла, с которым сотрудничал, а через месяц заявил, что вовсе перестанет писать музыку из‑за конфликта. Зато в 2019 году рэпер вновь анонсировал альбом.