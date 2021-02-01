Суд вернул дело старших сестер Хачатурян в прокуратуру

Мосгорсуд вернул в прокуратуру дело старших сестер Хачатурян — Ангелины и Крестины, обвиняемых в убийстве отца. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Крестины Хачатурян Алексея Липцера.

На доследовании настаивали обе стороны. Защита сестер указывала на противоречия в обвинительном заключении, в котором совпали мотив и смягчающие обстоятельства, то есть «преступные действия Михаила Хачатуряна», объяснял до этого адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.

Потерпевшая сторона просила вернуть дело в прокуратуру из‑за решения суда, который разрешил следствию завести уголовное дело против отца сестер Михаила Хачатуряна о насилии над дочерьми.

Паршин рассказал ТАСС, что дело вернули «до тех пор, пока в отношении отца девушек Михаила Хачатуряна не будет окончательного решения по его уголовному делу».

В Консорциуме женских неправительственных объединений сообщили, что 29 января Мосгорсуд с шестой попытки не смог отобрать коллегию присяжных по делу Крестины и Ангелины. Присяжных пытаются отобрать с августа 2020 года.

Дело Марии Хачатурян — младшей из сестер — рассматривает отдельно другой суд из‑за того, что девушку признали невменяемой. Прокуратура предложила направить ее на принудительное лечение.

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве своего отца. Известно, что мужчина много лет издевался над девушками, насиловал их, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться соцсетями. «Афиша Daily» подробно писала о деле сестер Хачатурян, разговаривала с адвокатами о возможности оправдательного приговора и составляла список из нескольких простых способов, как любой может помочь девушкам.