Компания Neuralink Илона Маска вживила чип в мозг обезьяны. Теперь она может играть в видеоигры

Компания Neuralink Илона Маска, разрабатывающая нейроинтерфейс для обмена информацией между мозгом и компьютером, успешно вживила в мозг обезьяны чип, что сделало ее способной играть в видеоигры. Об этом пишет Bloomberg.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума», — заявил Маск.

По словам Маска, вживленный чип незаметен, а обезьяна «счастлива» и «живет в лучших обезьяньих условиях». В компании рассчитывают, что подопытные животные будут играть друг с другом в интеллектуальный пинг-понг.

Предприниматель пообещал, что видео с обезьянами, которые играют в видеоигры, будет опубликовано примерно через месяц.

Neuralink была основана в 2017 году. С момента основания Маск вложил в нее больше 150 млн долларов. Компания занимается созданием интерфейса «мозг — компьютер», который поможет в борьбе с параличом, болезнью Альцгеймера, потерей зрения, а также станет полезным в бытовых задачах — например, с его помощью можно будет силой мысли управлять видеоиграми или вызывать автомобиль Tesla с парковки.

Прошлым летом Илон Маск рассказал, что беспроводную версию нейроинтерфейса вживили в мозг свиней, после чего извлекли без вреда для животных.