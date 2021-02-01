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В Москве появится крупнейшая в мире библиотека

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:01

В Москве создадут крупнейший в мире национальный библиотечно-информационный фонд на базе Российской государственной библиотеки (РГБ). Об этом сообщается на сайте РГБ.

Это станет возможным благодаря тому, что библиотека получит функции Российской книжной палаты (РКП). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Объединенный фонд составит около 200 млн документов. Таким образом, россияне получат самую крупную библиотеку в мире.

Генеральный директор РГБ Вадим Дуда заявил, что это решение поможет создать национальную книжную экосистему, в том числе и в цифровом формате, а также будет способствовать развитию книжного рынка страны и популяризации чтения.

Одним из приоритетов работы РГБ и РКП станет реализация потенциала роста и развития библиотечной сети России.

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