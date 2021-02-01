Папа римский ввел Всемирный день всех дедушек, бабушек и пожилых людей

Папа римский Франциск учредил новый праздник — Всемирный день дедушек, бабушек и пожилых людей. По информации Vatican News, он будет отмечаться в каждое четвертое воскресенье июля, накануне дня святых Иоакима и Анны — дедушки и бабушки Иисуса.

«Мы забываем о богатстве, которое приносит сохранение корней и передача опыта пожилых людей», — заявил Франциск. По его словам, Святой Дух пробуждает мысли и слова мудрости в пожилых, их голос драгоценен, потому что воспевает Бога и сохраняет корни народов.

В 2021 году праздник выпадет на 25 июля. Папа римский возглавит в этот день литургическую службу в соборе Святого Петра в Ватикане.

Папа римский Франциск стал известен благодаря прогрессивным идеям. В октябре он назначил кардиналом архиепископа Уилтона Грегори из Вашингтона, который стал первым в истории афроамериканцем с таким титулом — он осуждает риторику Дональда Трампа и поддерживает ЛГБТК-сообщество. Также папа римский призывал узаконить однополые союзы, ведь гомосексуалы «дети Божьи и имеют право на семью».