Юлию Навальную оштрафовали на 20 тыс. рублей за участие в акции 31 января

Щербинский районный суд Москвы оштрафовал жену оппозиционера Алексея Навального Юлию на 20 тыс. рублей за участие в акции в поддержку мужа. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ее адвоката Светлану Давыдову.

Навальную признали виновной в участии в несогласованной акции, создавшей помехи пешеходам и транспорту (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП).

Защита Юлии Навальной считает решение суда необоснованным и намерена обжаловать его в Мосгорсуде.

Супругу оппозиционера задержали накануне в районе улицы Стромынка и направили в ОМВД «Щербинский».

31 января — вторые выходные подряд — в десятках городов России прошли акции в поддержку арестованного Алексея Навального, которого ФСИН обвинила в нарушении условного срока по делу «Ив Роше». За это ему грозит более двух лет тюрьмы.

Количество участников московской акции трудно поддается подсчету. По данным московской полиции, в ней участвовало около 2000 человек. При этом, по информации «ОВД-инфо», только число задержанных в городе достигло 1814. «Открытые медиа» оценили численность митингующих во время первого сбора на площади трех вокзалов в 15 тыс.