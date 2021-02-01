Москвичка родила ребенка после пересадки сердца. Это второй подобный случай в России

29-летняя женщина из Москвы родила ребенка после операции по трансплантации сердца. Это второй подобный случай в России; еще недавно материнство после пересадки органов считалось невозможным. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения.

Пациентка успешно перенесла операцию на сердце в 2015 году после осложнений от ОРВИ. Женщине назначили иммуносупрессивную терапию, в 2020 году она забеременела. На 38-й неделе врачи провели ей кесарево сечение, 26 января у нее родилась девочка.

В 2019 году в этом же роддоме больницы № 52 родила женщина с пересаженными легкими. По всему миру зафиксировано всего 92 случая успешных родов у женщин после трансплантации органов.

«Главная задача медиков в таких случаях состоит в том, чтобы женщина не потеряла трансплантат во время вынашивания плода. Наша цель — сделать все, чтобы мама сохранила здоровье, могла вскормить и вырастить ребенка и прожить рядом с ним долгую жизнь. Сегодня трансплантация органа для современной медицины уже не приговор», — прокомментировала главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Трансплантация органов выходит на новый уровень по всему миру. В 2019 году российские врачи первыми в мире пересадили одновременно печень и оба легких 9-летнему мальчику. Год назад хирурги военного госпиталя во Вьетнаме впервые успешно пересадили кисть руки от живого донора. А в прошлом месяце искусственная роговица вернула зрение слепому мужчине из Израиля — он ничего не видел в течение 10 лет.