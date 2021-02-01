перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Пользователи Reddit призвали вкладываться в серебро. Стоимость металла обновила 8-летний максимум 15:34
Thomas Hawk/Flickr Asos подтвердил, что купит британский модный бренд Topshop
Asos подтвердил, что купит британский модный бренд Topshop Обновлено в 15:22
Папа римский ввел Всемирный день всех дедушек, бабушек и пожилых людей 15:12
Музыканты и актеры признаются в любви Sparks в документалке о группе, снятой Эдгаром Райтом 15:07
В Москве появится крупнейшая в мире библиотека 15:01
Юлию Навальную оштрафовали на 20 тыс. рублей за участие в акции 31 января 14:34
Виктор Коваль/Facebook Умер поэт и участник группы «Альманах» Виктор Коваль
Умер поэт и участник группы «Альманах» Виктор Коваль 14:31
Москвичка родила ребенка после пересадки сердца. Это второй подобный случай в России 14:11
Российские власти обязали соцсети блокировать информацию о несогласованных митингах 13:37
100-летний Томас Мур, собравший более 30 млн фунтов для медиков, госпитализирован с коронавирусом 13:10
Кассовые сборы в кинотеатрах Китая вернулись к докоронавирусному уровню 12:48
renatalitvinovaofficiall/Instagram У Земфиры выйдет новый альбом. Впервые за восемь лет!
У Земфиры выйдет новый альбом. Впервые за восемь лет! 12:30
Генпрокуратура поддержала требование ФСИН заменить Навальному условный срок на реальный 11:40
В России за сутки выявили 17 648 случаев коронавируса 11:13
Xiaomi подала в суд на Минобороны и Минфин США 10:53
NASA/Unsplash Медведев допустил отключение России от глобального интернета
Медведев допустил отключение России от глобального интернета 10:30
Кинофестиваль Швеции выбрал зрителя для просмотра конкурсных фильмов в изоляции на острове 10:14
В Петербурге открыли запись на вакцинацию от COVID-19 через «Госуслуги» 9:52
Военные Мьянмы задержали лидеров страны и захватили власть 9:27
Исследование: врачи и учителя чаще берут подработки, чем повара и охранники 9:00
Отключить рекламу

Москвичка родила ребенка после пересадки сердца. Это второй подобный случай в России

Виктория Шанина
Сегодня в 14:11

29-летняя женщина из Москвы родила ребенка после операции по трансплантации сердца. Это второй подобный случай в России; еще недавно материнство после пересадки органов считалось невозможным. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения.

Пациентка успешно перенесла операцию на сердце в 2015 году после осложнений от ОРВИ. Женщине назначили иммуносупрессивную терапию, в 2020 году она забеременела. На 38-й неделе врачи провели ей кесарево сечение, 26 января у нее родилась девочка.

В 2019 году в этом же роддоме больницы № 52 родила женщина с пересаженными легкими. По всему миру зафиксировано всего 92 случая успешных родов у женщин после трансплантации органов.

«Главная задача медиков в таких случаях состоит в том, чтобы женщина не потеряла трансплантат во время вынашивания плода. Наша цель — сделать все, чтобы мама сохранила здоровье, могла вскормить и вырастить ребенка и прожить рядом с ним долгую жизнь. Сегодня трансплантация органа для современной медицины уже не приговор», — прокомментировала главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Трансплантация органов выходит на новый уровень по всему миру. В 2019 году российские врачи первыми в мире пересадили одновременно печень и оба легких 9-летнему мальчику. Год назад хирурги военного госпиталя во Вьетнаме впервые успешно пересадили кисть руки от живого донора. А в прошлом месяце искусственная роговица вернула зрение слепому мужчине из Израиля — он ничего не видел в течение 10 лет.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с тварями из иного измерениями
мелодрама
Рассекая волны
Мелодрама Ларса фон Триера про девушку с золотым сердцем

Другие материалы по темам

Люди
Марьяна Лысенко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить