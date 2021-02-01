Кассовые сборы в кинотеатрах Китая вернулись к докоронавирусному уровню

Кинопрокат в Китае восстановился до уровня, который держался перед началом пандемии. Кассовые сборы в кинотеатрах достигли 33 млн долларов за уик-энд, сообщает Variety.

Кинотеатры Китая работают в обычном режиме, и даже без релизов мировых блокбастеров их пропускная способность вернулась к докризисному уровню. За последний год выручка составила 512 млн долларов — это на 48% больше, чем в аналогичный период прошлого года (345 млн долларов).

Фильмы с самой большой выручкой:

Первое место по сборам удерживает «Большой красный конверт» и его 7,4 млн долларов. С момента премьеры фильм собрал 22,6 млн.

Следом идет «Ударная волна 2», заработавшая 6,4 млн долларов. Дебют состоялся на месяц раньше и за все время показов фильм получил 187 млн.

Драма «Красный цветочек» собрала 5,5 млн долларов. В сумме с момента выхода создатели получили 207 млн.

Анимационный фильм «Дракон желаний» заработал 3,1 млн долларов за эти выходные, две недели показов принесли ему 18,8 млн.

Чуть меньше собрала комедия «Теплое объятие» — 2,5 млн долларов. За 32 дня после релиза картина заработала 127 млн.

Ранее китайский прокат стал крупнейшим в мире по кассовым сборам в 2020 году. Выручка достигла 1,988 млрд долларов. Северная Америка с момента зарождения индустрии оставалась лидером по продажам билетов в кино, но пандемия коронавируса дала Китаю вырваться вперед.