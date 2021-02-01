Корпорация по производству смартфонов Xiaomi подала в суд на Минобороны и Минфин США за обвинения в связи с «китайскими коммунистическими военными компаниями». Об этом рассказало новостное издание CNBC.

В прошлом месяце американское правительство добавило Xiaomi в список компаний, связанных с вооруженными силами Китая. В ответ на это производители смартфонов подали судебный иск с требованием исключить Xiaomi из черного списка, так как она «не принадлежит, не контролируется и не аффилирована иным образом с китайским правительством или вооруженными силами».

По словам истцов, решение Минобороны и Минфин не соответствуют Конституции, так как лишает Xiaomi свободы и права собственности без надлежащей правовой процедуры. Это грозит потерей всех американских инвесторов, которые вкладываются в акции и ценные бумаги корпорации.

«Отрезав Xiaomi от рынков капитала США, власти повредят способности компании вести, развивать и финансировать свой бизнес, продавать свои продукты, поддерживать и развивать деловые отношения, а также нанимать и удерживать сотрудников», — говорится в иске компании.

В сентябре 2020 года Минторг США по похожей причине запретило китайские приложения TikTok и WeChat на территории страны. По заявлениям министерства, Коммунистическая партия Китая с помощью этих приложений может нанести вред американской внешней политике и экономике, а также собирать личные данные пользователей из США.