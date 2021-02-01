Медведев допустил отключение России от глобального интернета

США могут отключить Россию от мирового интернета, но у руководства страны есть план действий в этой ситуации. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, передает ТАСС.

«Интернет, как известно, появился в определенное время, а ключевые права на управление — в США. Так что потенциально, если случится что‑то чрезвычайное, если у кого‑то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном», — сказал Медведев. По его словам, российские власти имеют руководство к действию в случае отключения от глобальной сети.

«Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты, но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось», — отметил зампред Совбеза.

Медведев напомнил, что в адрес России уже звучали угрозы отключения от системы международных расчетов SWIFT. «Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться», — пояснил он.

По словам Медведева, на фоне всех этих рисков и был принят закон о российском сегменте интернета, который может управляться автономно.

Так называемый закон о суверенном рунете вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он обязывает провайдеров иметь в сети специальное оборудование, полученное от Роскомнадзора. В обычном режиме оно блокирует запрещенные ресурсы, а в случае появления внешних угроз — предоставляет ведомству управление сетью. Весь трафик идет через специальные точки обмена информацией, также контролируемые Роскомнадзором.