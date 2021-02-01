Шведский кинофестиваль рассказал, кто поедет на безлюдный остров отсматривать конкурсные фильмы

Медсестра Лиза Энорт станет единственной зрительницей Гетеборгского кинофестиваля в Швеции. Она будет изолирована на безлюдном острове и отсмотрит все 60 фильмов конкурсной программы, сообщает The Guardian.

Крупнейший фестиваль в Скандинавии рисковал не состояться из‑за COVID-19 и ограничений на массовые мероприятия. Поэтому организаторы выбрали одного фаната кино и отправили смотреть фильмы в изоляции на остров Хамнескар у западного побережья Швеции.

Исполнительный директор фестиваля Мирья Вестер объяснила, почему из 12 тыс. заявок была выбрана именно Лиза Энорт: «Это возможность подарить уникальный опыт одному из многих героев системы здравоохранения, которые ведут эту тяжелую борьбу против COVID-19».

Энорт уже отвезли на остров с известным маяком Патер Ностер в Северном море. Теперь ей предстоит вести ежедневный видеодневник и отсматривать фильмы. Все остальное время девушке нельзя пользоваться компьютером, телефоном, книгами и другими развлечениями.

«В сфере здравоохранения я, кажется, целую вечность слушала, проверяла и утешала. Я чувствую, что у меня закончилась энергия, — рассказывает девушка. — Ветер, море, возможность на неделю оказаться частью совершенно другой реальности — все это очень привлекательно».

Ранее организаторы Каннского кинофестиваля перенесли мероприятие с мая на июль. В прошлом году его переносили несколько раз, но в итоге отменили из‑за пандемии. Музыкальный фестиваль «Гластонбери» также отменяют второй год подряд.