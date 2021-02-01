В Петербурге открыли запись на вакцинацию от COVID-19 через «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» в Петербурге открылась специальная форма записи на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

При этом регистрироваться на сайте не обязательно — для записи достатояно указать район проживания, свою поликлинику, после чего в «списке специалистов» выбрать вакцинацию. Затем останется только подобрать удобную дату и время для прививки, говорится в инструкции.

Если записываться через портал госуслуг, получить вакцину можно только в той поликлинике, к которой прикреплен. На другой платформе, которая была запущена раньше, петербуржец может записаться на прививку в любую поликлинику.

Также с 1 февраля можно записаться на вакцинацию через Единую информационно-справочную службу «122». По телефону доступна не только запись, но и консультация по этой теме.

К сегодняшнему дню в Петербурге развернуто 100 прививочных пунктов. Ранее местные власти сообщали о планах сделать доступной вакцинацию не только в поликлиниках, но и в частных медучреждениях и на крупных предприятиях.

По последним данным, в Петербурге выявили 334 116 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после заражения 230 486 человек, умерли — 9 733.