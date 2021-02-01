Исследование: врачи и учителя чаще берут подработки, чем повара и охранники

Каждый шестой сотрудник в России помимо официальной работы имеют дополнительную, а большинство работодателей об этом даже не догадываются. Опрос среди трудоустроенных россиян провел портал SuperJob.

Дополнительная работа чаще всего есть у врачей (37%), преподавателей (33%), системных администраторов (25%), программистов (20%) и бухгалтеров (20%). Меньше всех подрабатывают кладовщики (5%), повара (7%), охранники (8%) и экономисты (9%).

Люди тратят на подработку как минимум 10 часов в неделю, а каждый пятый сотрудник посвящает ей более 20 часов. В последний раз такие показатели были в посткризисной России 2009 года.

Только 3% начальников в России негативно относится к подработкам. Большинство понимают своих сотрудников или не догадываются о наличии у подчиненного дополнительной работы. Чаще всего подработка — это 10-30% от общего дохода.

В ноябре 2020 года сервис SuperJob выяснил, что только половине россиян удается совмещать работу и личную жизнь. Чаще всего удачно это делают юристы (58%), бухгалтеры (54%) и экономисты (53%).