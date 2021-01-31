Митинги по всей России, новый клип System of a Down и другие новости дня

В Москве прошла очередная акция в поддержку Алексея Навального. Она началась в районе 13.00, и ближе к 17.00 штаб оппозиционера объявил о ее завершении.

По данным столичного управления МВД, днем 31 января численность протестующих оценивалась в 2000 человек. Некоторые СМИ сообщали о 15 тыс. участников митинга.

По оценке правозащитников, в Москве сегодня задержали более 1000 человек, всего по России — 4096 человек. Среди задержанных — жена Алексея Навального Юлия, политик Илья Яшин и супруг политолога Екатерины Шульман Михаил.

Воскресная акция в Москве сопровождалась жесткими задержаниями со стороны силовиков. Крупные столкновения протестующих и сотрудников правоохранительных органов произошли на площади трех вокзалов и у СИЗО «Матросская тишина».

Одна из участниц московской акции рассказала, что ее и других протестующих сегодня днем обстреляли из травматического оружия. И сделал это житель одного из столичных дворов, куда демонстрантов вытеснил ОМОН.

Еще одна масштабная акция прошла в Петербурге. Там силовики также жестко оттесняли протестующих, а один из полицейских даже достал пистолет и направил в сторону демонстрантов.

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