Штаб Навального объявил об окончании воскресной акции

Московская акция протеста 31 января в поддержку Алексея Навального завершена. Об этом сообщил штаб оппозиционера.

«Шествие, которое прошло сегодня в Москве, — уникально. Мы учли опыт предыдущих акций и в этот раз действовали скоординированно — это дало результат. Мы прошли огромными колоннами по центру города, дошли до самого охраняемого СИЗО Москвы и потребовали освободить Алексея Навального. Уверены, что он нас слышал», — говорится в сообщении штаба.

Протестный митинг в столице длился больше 4,5 часов. Его участники прошли от станций «Красные ворота» и «Сухаревская» к площади трех вокзалов, а затем до следственного изолятора «Матросская тишина», где находится Навальный. После разгонов у СИЗО протестующие вернулись на площадь.

Акция сопровождалась жесткими задержаниями со стороны силовиков. РБК со ссылкой на «ОВД-Инфо» сообщает о более чем 1000 задержанных в столице. По всей России в ходе протестов, по данным правозащитников, задержаны 3614 человека.

Новость дополняется…