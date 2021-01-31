Ученые нашли на Мадагаскаре самую маленькую рептилию в мире. Это хамелеон

Новый вид пресмыкающегося назвали Brookesia nana. Несмотря на то, что его только открыли, биологи утверждают, что животное находится на грани вымирания. Площадь горных лесов, в которых обитает брукезия, сокращается из‑за расширения сельскохозяйственных угодий.

Биологи обнаружили на Маданаскаре самую маленькую рептилию в мире, хамелеона размером 13,5 мм. Об этом сообщает журнал Scientific Reports.

В настоящее время герпетологам известно около 30 видов брукезий, то есть, хамелеонов, заселяющих лестную подстилку. По предположениям специалистов, рептилий крошечного размера гораздо больше, но их непросто найти. Ученые из Зоологической государственной коллекции Мюнхена отправили найденных на Мадагаскаре хамелеонов на генетический тест, результаты которого показали, что это действительно новый вид.

Размер самки Brookesia nana составляет от кончика морды до клоаки 19,2 мм. Такая длина чуть больше самца. До этого самым маленьким хамелеоном считался B. micra, средняя длина тела которого — 15,3 мм.

На этой неделе в аэропорту Вены задержали мужчину, незаконно провозившего в багаже десятки танзанских хамелеонов. Служба безопасности обнаружила 74 редкие рептилии во время досмотра багажа. Контрабандист пытался спрятать хамелеонов в носках и коробках из‑под мороженого. За продажу животных он мог бы выручить почти 40 тыс. евро.