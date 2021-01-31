Силовики в Петербурге оттеснили митингующих, собравшихся у здания Законодательного собрания

Сотрудники правоохранительных органов выстроились со стороны входа в городской парламент, пока митингующие находились на примыкающих к нему набережных и улицах. После того, как толпу оттеснили от здания Законодательного собрания, она двинулась в сторону Невского проспекта.

В Петербурге силовики оттеснили протестующих, собравшихся у здания Законодательного собрания. Об этом РБК сообщает в телеграме.

Кроме того, в Петербурге на одной из улиц полицейский достал пистолет и направил в сторону демонстрантов, после того, как толпа с криками «Уходи!» начала закидывать силовиков снежками.

31 января, второе воскресенье подряд, проходят несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. Поводом для их проведения стал арест оппозиционера после его возвращения из Германии. В центре Москвы закрыли станции метро, а также не работает часть магазинов и кафе.

В столице уже произошли столкновение протестующих и силовиков. По данным «ОВД-Инфо» на 15.38, в городе задержали 520 человек. Всего по стране правозащитники насчитали 2291 задержанного.