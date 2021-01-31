МВД: в Москве на акцию протеста вышли около 2000 человек

В воскресенье, 31 января на протестную акцию в поддержку Алексея Навального вышли около 2000 человек, включая представителей СМИ. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

«В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14.30 принимало участие около 2000 человек, включая представителей СМИ», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что полицейские во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе.

Как сообщает РБК, ссылаясь на данные «ОВД-Инфо» по состоянию на 15.25, по всей России на акциях протеста задержаны 2291 человек. Из них 520 задержаны в Москве, 242 — в Санкт-Петербурге, 120 — во Владивостоке.

В России вторую неделю подряд проходят несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного на 30 суток после возвращения из Германии. Оппозиционера задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием.

2 февраля пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Если политика признают виновным в уклонении от контроля ФСИН, он получит 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые уже отбыл под домашним арестом.