Умер гитарист и основатель The Animals Хилтон Валентайн

Умер британский музыкант и один из основателей группы The Animals Хилтон Валентайн. Об этом в твиттере сообщил лейбл ABKCO.

Валентайн играл в The Animals с 1963-го по 1966 год, после чего несколько раз возвращался в коллектив вплоть до 2001 года. В 1964 году группа выпустила свою версию фолк-песни «The House of the Rising Sun», риф в которой исполнил именно Валентайн.