Задержан главред «Медиазоны», ночная жизнь вернулась в Петербург и другие новости дня

В Москве задержали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова. Ему вменяют нарушение правил организации или проведения митинга.

Аркадий Ротенберг заявил, что «дворец Путина» на самом деле принадлежит ему. По словам бизнесмена, в здании «через два-три года» откроется апарт-отель, поэтому оно разделено на множество комнат.

Мэрия Москвы не будет платить компенсацию магазинам и кафе, которые вынуждены закрыться 31 января. «В принципе такая практика существует: на 9 Мая также все закрываются», — сказали в Департаменте торговли и услуг.

Губернатор Петербурга разрешил ресторанам, барам и клубам работать после 23.00. Фуд-кортов это не касается.

Британская диджей и продюсер Sophie умерла в возрасте 34 лет. Ее представители сказали, что причиной смерти стал несчастный случай.

В России за сутки выявили 19 032 случая COVID-19. Общее число зарегистрированных пациентов увеличилось до 3 832 080.

Франция, Германия и Чехия закрывают границы на въезд и выезд для большинства иностранцев. Это связано с распространением нового штамма коронавируса.

В США вновь отменили два крупных музыкальных фестиваля — Coachella и Stagecoach. Причина все та же — никак не завершающаяся пандемия COVID-19.

Владимир Жириновский предложил открыть в России публичные дома для молодежи. Это, по его мнению, снизит агрессивность молодых людей перед митингами.

Сара Джессика Паркер рассказала подробности продолжения «Секса в большом городе». Пандемия станет частью истории, а замену Саманте искать не будут.

Селена Гомес выпустила клип на песню «Baila Conmigo», записанную вместе с рэпером Rauw Alejandro. Вместе с этим она анонсировала выход нового мини-альбома «Revelacion».