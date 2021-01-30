Старейший книжный магазин Петербурга может вернуться в Дом Зингера

Старейший книжный магазин Петербурга — АО «ТФ Санкт-Петербургский Дом книги», принадлежащий городскому правительству, — может вернуться в Дом Зингера. Сейчас его место занимает ООО «Санкт-Петербургский дом книги», связанный с бизнесменом Дмитрием Исаевым. Об этом пишет РБК со ссылкой пресс-службу Альфа-банка, которому принадлежит здание.

«Альфа-Банк сохранит историческую функцию здания и преемственность традиций книготорговли в нем. <…> При этом мы не исключаем, что в Доме Зингера может появиться городской книжный магазин, принадлежащий администрации Санкт-Петербурга, если администрация проявит интерес к этому объекту», — сказал зампред правления банка Владимир Сенин.

АО «ТФ Санкт-Петербургский Дом книги» покинуло Дом Зингера в 1999 году — как предполагалось, на время ремонта здания. Однако вернуться на Невский проспект ему не удалось, поскольку его место занял одноименный книжный, связанный с Исаевым.

Андрей Исаев — бывший совладелец Балтийского банка и основатель Петербургского агентства недвижимости (ПАН). В 2016 году в отношении предпринимателя завели уголовное дело по заявлению Балтийского банка. Впоследствии активы Исаева, включая Дом Зингера, перешли Альфа-банку.

«Дом книги» начинает свою историю с 1919 года. Его создание было связано с работой первых советских книгоиздательств. В Доме Зингера организация располагалась с 1938 года. До этого в здании функционировал Лениздат и уже велась книжная торговля. Сейчас АО «ТФ Санкт-Петербургский Дом книги» управляет тремя книжными магазинами.