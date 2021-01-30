Девушка из Токио в течение 10 лет хранила тело матери в морозилке

Полиция Японии арестовала 48-летнюю Юми Ешино, после того как нашла в морозилке тело ее матери. Об этом сообщило Би-би-си.

Девушку задержали в отеле города Тиба, расположенного недалеко от столицы. Правоохранительные органы не смогли установить причину смерти, так как на трупе не было никаких повреждений.

Жительница Токио сказала, что 10 лет назад нашла свою мать мертвой и спрятала тело в морозильной камере, чтобы не переезжать из дома, в котором они жили. Труп обнаружил уборщик после того, как Ешино была вынуждена покинуть жилье за неуплату аренды.