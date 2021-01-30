Ученые из США создадут робота-киллера, чтобы проверить, не убьет ли он невинных людей

Конгресс США решил создать робота-убийцу, чтобы проверить, насколько он безопасен. Ожидается, что искусственный интеллект (ИИ) должен меньше ошибаться на поле боя, чем люди, сообщает Reuters.

Инициативная группа во главе с экс-директором Google Эриком Шмидтом пришла к выводу, что необходимо создать один прототип и дать ему шанс эффективно проявить себя в условиях военных действиях. Конгресс попросил ежегодного выделения 32 млрд долларов из федерального финансирования для исследований ИИ.

Уже несколько лет международное сообщество требует запретить создание и использование роботов-убийц, ведь они могут выйти из‑под контроля. Координатор восьмилетней кампании «Остановить роботов-убийц» Мэри Уэрхэм заявила, что инвестиции в эту сферу повышают конкуренцию с Россией и Китаем и «служат только для поощрения гонки вооружений».

В декабре 2020 года Европарламент потребовал запретить искусственному интеллекту убивать людей. В докладе комитета было указано, что автономные боевые системы не имеют права самостоятельно решать, применять оружие или нет. По словам представителей Европарламента, только человек должен делать выбор между жизнью и смертью.