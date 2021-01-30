В Москве задержан главред «Медиазоны»

Смирнова задержали, когда он выходил из дома на прогулку с сыном. Силовики ждали его в подъезде.

В Москве полицейские задержали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова . Об этом сообщает само издание.

По информации «Апологии протеста», журналисту вменяют статью 20.2 КоАП (нарушение правил организации или проведения митинга). Как Смирнов уточнил «МБХ-медиа», его везут в Тверское отделение полиции.

27 января полицейские провели обыски у матери Сергея Смирнова, а также в квартире Алексея Навального, в офисе ФБК (признан в России иноагентом) и у сторонников оппозиционера. Предположительно обыски связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на протестной акции 23 января.