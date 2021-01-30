Жириновский предложил открыть публичные дома для молодежи, чтобы отвлечь ее от митингов

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил открыть в России публичные дома для молодежи, чтобы снизить ее агрессивность перед несанкционированными митингами, сообщает РИА «Новости».

По словам политика, большинство протестующих — одинокие молодые люди, которым некуда девать энергию. Жириновский уверен, что как минимум 30% депутатов поддержат эту идею на голосовании.

Тем не менее лидер ЛДПР считает, что публичные дома не соответствуют нормам этики и морали. Именно поэтому по всей стране должны начаться целенаправленные работы по воспитанию молодежи, в том числе — по выбору профессии.

Ранее Жириновский предложил главе Твери назвать одну из улиц города в честь Михаила Круга. «Он был исполнителем, который трогал сердца миллионов людей. Он был моим другом. Мы не очень давно были знакомы, но он сам пришел ко мне, и я его сделал помощником депутата», — сказал депутат.