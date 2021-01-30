В новом клипе Селены Гомес красивый закат и много танцев

Герои клипа танцуют на берегу океана, катаются на байках по песочному пляжу и наслаждаются закатным солнцем. Видео поставил Фернандо Ногари. Ранее режиссер и фотограф работал над роликом «The Animals» для группы Ladytron.

Селена Гомес выпустила клип на песню «Baila Conmigo», записанную совместно с пуэрториканским рэпером Rauw Alejandro. Вслед за этим девушка анонсировала выход нового мини-альбома «Revelacion», в который войдут два трека на испанском языке.

«В видео показано, как все мы переживаем изоляцию и как музыка способна сплотить нас, даже несмотря на большие расстояния», — поделилась певица с изданием Pitchfork.

Rauw Alejandro добавил: «Мне было очень интересно поработать с Селеной над этой песней, так как она сочетает в себе аутентичное звучание реггетона с электрогитарой».

Релиз альбома состоится 12 марта. В него войдут семь треков, два из них — «De Una Vez» и «Baila Conmigo» — записаны впервые за 10 лет на испанском языке. Пластинка станет четвертой в карьере певицы.