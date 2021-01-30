В России за сутки выявили 19 032 случая коронавируса

В России выявили за сутки 19 032 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 206 меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Петербурге, Москве, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской и Свердловской областях, Красноярском и Самарской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 832 080. За последние сутки вылечились 24 502 человека, за все время — 3 279 964. За сутки умерли 512 пациентов, за весь период — 72 697.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 102,1 млн человек, больше 2,2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (25,9 млн). На втором и третьем — Индия (10,7 млн) и Бразилия (9,1 млн).