перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
United Nations COVID-19 Response/Unsplash В России за сутки выявили 19 032 случая коронавируса
В России за сутки выявили 19 032 случая коронавируса 12:58
Франция, Германия и Чехия закрывают границы из‑за мутации коронавируса 11:50
Ученые: люди считают недовольное лицо признаком низкого социального статуса 10:50
Губернатор Петербурга разрешил ресторанам работать после 23.00 9:44
В зоне Чернобыльской АЭС может произойти повторное радиоактивное загрязнение из‑за лесных пожаров 9:12
Netflix начал тестировать таймер сна. Он останавливает фильм или сериал, если пользователь уснул 3:59
ArtemBizyaev/Twitter Петербургский художник придумал набор Lego по мотивам славянских сказок
Петербургский художник придумал набор Lego по мотивам славянских сказок 3:32
Движение Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию мира 2:43
В Самарской области при столкновении фуры и микроавтобуса погибли 12 человек 2:04
Победители «Академии звука» выпустили первый альбом 1:16
Christian Wiediger/Unsplash Роскомнадзор вызвал для разъяснения представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте»
Роскомнадзор вызвал для разъяснения представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» 0:21
Мэр Собянин: более половины москвичей переболели коронавирусом Вчера в 23:39
В Москве 31 января закроют семь центральных станций метро Вчера в 22:38
Гринпис выпустил финальный эпизод сериала «РРРеакция» Вчера в 21:54
Смерть Василия Ланового, новый фильм Лето и Аронофски и другие новости дня Вчера в 20:51 Дайджест
Под Питером девушка выпала из окна. В ее гибели подозревают сожителя Вчера в 18:11
Snapchat/YouTube Райан Рейнолдс пробует себя в разных занятиях в трейлере шоу Snapchat «Ryan Reynolds Doesn’t Know»
Райан Рейнолдс пробует себя в разных занятиях в трейлере шоу Snapchat «Ryan Reynolds Doesn’t Know» Вчера в 17:21
Грузия начнет с 1 февраля принимать всех иностранцев, прошедших вакцинацию от COVID-19 Вчера в 17:17
Тима Белорусских опроверг задержание в Минске с 2 кг гашиша Вчера в 16:40
Илон Маск упомянул биткоин в твиттере. Его цена выросла на 5000 долларов за полчаса Вчера в 15:24
Отключить рекламу

В России за сутки выявили 19 032 случая коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 12:58

В России выявили за сутки 19 032 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 206 меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Петербурге, Москве, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской и Свердловской областях, Красноярском и Самарской области.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 832 080. За последние сутки вылечились 24 502 человека, за все время — 3 279 964. За сутки умерли 512 пациентов, за весь период — 72 697.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 102,1 млн человек, больше 2,2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (25,9 млн). На втором и третьем — Индия (10,7 млн) и Бразилия (9,1 млн).

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с тварями из иного измерениями
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мелодрама
Рассекая волны
Мелодрама Ларса фон Триера про девушку с золотым сердцем
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить