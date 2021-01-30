В России за сутки выявили 19 032 случая коронавируса

В России выявили за сутки 19 032 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 206 меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Петербурге, Москве, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской и Свердловской областях, Красноярском и Самарской области.