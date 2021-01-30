Франция, Германия и Чехия закрывают границы из‑за мутации коронавируса

Ряд стран Евросоюза закрывают свои границы на въезд и выезд из‑за появления и быстрого распространения нового штамма коронавируса. Об этом сообщает «Новая газета».

Правительство Франции запретило въезд на территорию страны для всех прибывающих из‑за пределов Евросоюза. По словам премьер-министра Жана Кастекса, ограничение вступит в силу 31 января. Исключением могут стать «особые обстоятельства», в этом случае нужно будет предоставить отрицательный тест на COVID-19.

С 30 января до 15 февраля будут закрыты границы Чехии. Попасть в страну смогут только те иностранцы, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в Чехии. Также допускается въезд при необходимости посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах.

Германия запретила въезд и выезд только жителям Великобритании, Португалии, Ирландии, Бразилии и ЮАР. В качестве исключения приехать в страну могут граждане ФРГ или иностранцы с видом на жительство. Минимум за три дня необходимо известить федеральную полицию о намерении пересечь границу.

В октябре, в связи с распространением коронавируса, власти Чехии ввели коммендатский час. Перемещения во всех населенных пунктах ограничены с 21.00 до 6.00. Франция последовала этому примеру в середине января. По словам премьер-министра, нагрузка на госпитали остается на высоком уровне. Передвижения прекращаются с 18.00 до 6.00.

В отличие от стран ЕС, Грузия открывает границы для всех иностранцев, которые сделали прививку от COVID-19. Справки о пройденной вакцинации будет достаточно — предоставлять отрицательный результат теста на въезде, а также сидеть две недели на карантине не придется.