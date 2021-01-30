Лондонские ученые выяснили, что люди считают недовольное лицо признаком низкого социального статуса

Ученые из Лондонского университета пришли к выводу, что окружающие связывают негативное выражение лица с более низким социальным статусом человека. При этом не так важно, какие именно чувства испытывает человек, будь то грусть, гнев, отвращение или страх. Результаты исследования опубликовала Американская психологическая ассоциация.

Перед началом эксперимента ученые спросили у 30 людей, какие эмоции испытывают представители богатого и бедного класса. Затем 675 добровольцев распределили фотографии людей с противоположными эмоциями на лице по разным социальным группам.

«Люди опираются на стереотипы о преимуществах богатства и успеха, чтобы сделать вывод, что богатые люди выглядят счастливее, чем бедные. Например, к богатым людям чаще относят улыбающиеся лица, нежели нейтральные. Более того, нейтральные лица богатых людей оказывают более позитивное влияние, чем нейтральные лица бедных людей», — написано на сайте ассоциации.

Ранее портал Superjob выяснил, сколько нужно россиянам зарабатывать, чтобы они могли назвать себя счастливыми. Самые высокие запросы у москвичей — они хотят 220 тыс. рублей в месяц. Оренбуржцам для комфортной жизни хватит 124 тыс. — это самый низкий показатель по стране.