перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Лондонские ученые выяснили, что люди считают недовольное лицо признаком низкого социального статуса 10:50
Губернатор Петербурга разрешил ресторанам работать после 23.00 9:44
В зоне Чернобыльской АЭС может произойти повторное радиоактивное загрязнение из‑за лесных пожаров 9:12
Netflix начал тестировать таймер сна. Он останавливает фильм или сериал, если пользователь уснул 3:59
ArtemBizyaev/Twitter Петербургский художник придумал набор Lego по мотивам славянских сказок
Петербургский художник придумал набор Lego по мотивам славянских сказок 3:32
Движение Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию мира 2:43
В Самарской области при столкновении фуры и микроавтобуса погибли 12 человек 2:04
Победители «Академии звука» выпустили первый альбом 1:16
Christian Wiediger/Unsplash Роскомнадзор вызвал для разъяснения представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте»
Роскомнадзор вызвал для разъяснения представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» 0:21
Мэр Собянин: более половины москвичей переболели коронавирусом Вчера в 23:39
В Москве 31 января закроют семь центральных станций метро Вчера в 22:38
Гринпис выпустил финальный эпизод сериала «РРРеакция» Вчера в 21:54
Смерть Василия Ланового, новый фильм Лето и Аронофски и другие новости дня Вчера в 20:51 Дайджест
Под Питером девушка выпала из окна. В ее гибели подозревают сожителя Вчера в 18:11
Snapchat/YouTube Райан Рейнолдс пробует себя в разных занятиях в трейлере шоу Snapchat «Ryan Reynolds Doesn’t Know»
Райан Рейнолдс пробует себя в разных занятиях в трейлере шоу Snapchat «Ryan Reynolds Doesn’t Know» Вчера в 17:21
Грузия начнет с 1 февраля принимать всех иностранцев, прошедших вакцинацию от COVID-19 Вчера в 17:17
Тима Белорусских опроверг задержание в Минске с 2 кг гашиша Вчера в 16:40
Илон Маск упомянул биткоин в твиттере. Его цена выросла на 5000 долларов за полчаса Вчера в 15:24
Департамент строительства Москвы В московских Мневниках появится первый в России серфинг-парк. Его начнут строить в 2022 году
В московских Мневниках появится первый в России серфинг-парк. Его начнут строить в 2022 году Вчера в 15:15
Из‑за таяния ледников 117 видов растений оказались под угрозой вымирания Вчера в 14:38
Отключить рекламу

Лондонские ученые выяснили, что люди считают недовольное лицо признаком низкого социального статуса

Виктория Шанина
Сегодня в 10:50

Ученые из Лондонского университета пришли к выводу, что окружающие связывают негативное выражение лица с более низким социальным статусом человека. При этом не так важно, какие именно чувства испытывает человек, будь то грусть, гнев, отвращение или страх. Результаты исследования опубликовала Американская психологическая ассоциация.

Перед началом эксперимента ученые спросили у 30 людей, какие эмоции испытывают представители богатого и бедного класса. Затем 675 добровольцев распределили фотографии людей с противоположными эмоциями на лице по разным социальным группам.

«Люди опираются на стереотипы о преимуществах богатства и успеха, чтобы сделать вывод, что богатые люди выглядят счастливее, чем бедные. Например, к богатым людям чаще относят улыбающиеся лица, нежели нейтральные. Более того, нейтральные лица богатых людей оказывают более позитивное влияние, чем нейтральные лица бедных людей», — написано на сайте ассоциации.

Ранее портал Superjob выяснил, сколько нужно россиянам зарабатывать, чтобы они могли назвать себя счастливыми. Самые высокие запросы у москвичей — они хотят 220 тыс. рублей в месяц. Оренбуржцам для комфортной жизни хватит 124 тыс. — это самый низкий показатель по стране.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с тварями из иного измерениями
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мелодрама
Рассекая волны
Мелодрама Ларса фон Триера про девушку с золотым сердцем
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить