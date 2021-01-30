Губернатор Петербурга разрешил ресторанам работать после 23.00

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов снял ограничение часов работы для ресторанов и баров и разрешил кинотеатрам, концертным площадкам и циркам занимать 50% зала. Фуд-кортам все еще нельзя работать после 23.00. Об этом сообщил пресс-центр администрации города.

По-прежнему запрещены походы в театры и цирки для организованных групп детей до 16 лет и проведение мероприятий численностью более 50 человек. В торговых центрах могут работать музеи, выставки, театры и ледовые катки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более половины жителей столицы уже переболели коронавирусом. «Из той базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше одного процента», — сказал Собянин и добавил, что «спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла»

С 22 января в Москве возобновили работу музеи, а кинотеатры получили разрешение заполнять 50% зала. 27 января мэрия Москвы подписала указ, по которому бары, клубы, рестораны и другие развлекательные заведения снова могут работать ночью с 23.00 до 6.00.