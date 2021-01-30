В зоне Чернобыльской АЭС может произойти повторное радиоактивное загрязнение из‑за лесных пожаров

Профессиональная ассоциация экологов Украины заявила, что в зоне Чернобыльской АЭС может значительно повыситься уровень радиации. Из‑за крупного пожара прошлой весной радионуклиды снова попали в воздух, почву и воду, сообщает ТАСС.

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году было посажено много быстрорастущих сосен. Деревья впитывали радиоактивные вещества из почвы и грунтовых вод, выполняя барьерную функцию в течение 35 лет. С апреля по май 2020 года сгорело около 20 тыс. га площади, в том числе 12 сел и большой массив леса.

«Каждый новый пожар формирует новую карту загрязнения, поскольку поднятые в воздух радионуклиды рассеиваются там, где раньше было относительно безопасно, где можно было осуществлять какую‑то хозяйственную деятельность, можно было проводить туристические маршруты. Все это изменилось, и изменилось очень серьезно», — сказал вице-президент ассоциации экологов Валентин Щербина.

По оценкам «Интерфакса», зона отчуждения потеряла около 40% туристических локаций – выгорели заброшенные базы отдыха и села. За 2019 год иностранные туристы Чернобыля оставили в Украине 3 млрд гривен (почти 8 млрд рублей). В эту сумму вошла оплата трансфера, гостиницы, ресторанов и тура по городу.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об открытии для туристов Чернобыльской зоны отчуждения в июле 2019 года. По его словам, превращение Чернобыля в открытую зону позволяет ликвидировать огромные очереди на КПП, лишает коррупционеров возможности брать взятки за посещение, пресекает нелегальный вывоз металлолома и использование природных ресурсов.