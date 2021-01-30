Движение Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию мира

В 2021 году Нобелевскую премию мира может получить движение против расизма и полицейского насилия в отношении темнокожих людей Black Lives Matter. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на норвежского депутата Петтера Эйде.

По мнению Эйде, предложившего номинировать движение, BLM побудило государства во всем мире бороться с расовой несправедливостью, а также позволило добиться «огромных успехов в повышении глобальной осведомленности» о ней.

«Я нахожу, что одной из ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся в Америке, а также в Европе и Азии, является нарастающий конфликт, основанный на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением», — сказал Эйде.

Политика поразило, как участники BLM «смогли мобилизировать людей из всех групп общества, а не только афроамериканцев, не только угнетенных людей». Движение, как считает Эйде, стало по-настоящему широким и этим отличалось от своих предшественников.

«Присуждение премии мира Black Lives Matter как самой сильной глобальной силе против расовой несправедливости пошлет мощный сигнал о том, что мир основан на равенстве, солидарности и правах человека и что все страны должны уважать эти базовые принципы», — считает депутат.

Движение Black Lives Matter было основано Алисией Гарзой, Патрисс Каллорс и Опал Томети еще в 2013 году в ответ на оправдательный приговор американцу, застрелившего темнокожего подростка Трейвон Мартина. Своего пика BLM достигло в 2020 году после смерти Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.

Внести кандидатуру в список номинантов на Нобелевскую премию мира имеет право любой политик, работающий на национальном уровне. В 2021 году крайний срок подачи заявок — 1 февраля. Шорт-лист конкурса будет объявлен в конце марта.

В прошлом году награду могли получить более 300 претендентов. Победителем в итоге стала Всемирная продовольственная программа — гуманитарная организация, занимающаяся борьбой с голодом. Следующая церемония награждения пройдет 10 декабря 2021 года.

Ранее Нобелевскую премию мира уже вручали борцам с расовой дискриминацией. В 1960 году комитет наградил Альберта Лутули, в 1964 году — Мартина Лютера Кинга, а в 1993 году — Нельсона Манделу и Фредерика де Клерка.