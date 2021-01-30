В Самарской области при столкновении фуры и микроавтобуса погибли 12 человек

На трассе М5 «Урал» недалеко от Самары вечером 29 января столкнулись микроавтобус и фура с прицепом. В аварии погибли 12 человек, сообщил «Интерфакс».

Еще 12 пострадавших госпитализированы, пятеро из них находятся в реанимации. Большинство жертв ДТП, очевидно, были пассажирами микроавтобуса, направлявшегося в Сызрань. Автомобиль, по информации агентства, был практически уничтожен при столкновении.