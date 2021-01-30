Победители «Академии звука» выпустили первый альбом

На пластинке вышли десять песен — все они созданы во время двухнедельного обучения участников в музыкальных лагерях в Нижнем Новгороде и Новосибирске. Треки представили T.Gosha, Khausov, маша, project 0, Полина Холод, Vareliyanka, Aoka, Ustinna, KristaGartman и Миша Хорев.

Победители музыкального проекта «Академия звука» записали свой первый совместный альбом . Он вышел сразу на 82 цифровых площадках, сообщили « Афише Daily » организаторы конкурса.

В работе над композициями молодым музыкантам помогали артисты из группы «Мальбэк» и певица Сюзанна. Под их руководством конкурсанты подготовили аранжировки и записали свои произведения.

«Любая совместная работа мотивирует и дает понимание своих сильных и слабых сторон. Как наставник, я старалась помочь разобраться участникам с тем, что делает их песни более выигрышным, и подчеркнуть уникальность звучания каждого», — рассказала Сюзанна.

Над пластинкой также работали T-Fest, Леван Горозия, Иван Дорн и группа «Мумий Тролль». Среди преподавателей «Академии звука» были Мария Мельникова («Маша Мария»), Александр Горячев («813»), Виктор Глазунов («Интурист»), участник «Голоса» Феликс Котло и другие.

Участниками «Академии звука» стали 40 начинающих музыкантов — их выбрали из 16 тыс. претендентов. Двадцать из них вошли в финал конкурса и приняли участие в музыкальных баттлах на итоговом концерте.

Жюри, в состав которого входил музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников, определило десять победителей. Кроме того, эксперты вручили специальный приз Николаю Комарову — он не принял участие в общем альбоме, но получил возможность снять клип.

Также «Академия звука» провела дополнительный конкурс. В нем победили еще пять музыкантов — Вика Пестрова, Катя Рикеда, Таня Шильцина, Валерия Бурова и Соня Кривошей. Их отобрали на основе экспертной оценки и открытого голосования в «ВКонтакте».