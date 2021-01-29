Мэр Собянин: более половины москвичей переболели коронавирусом

Более половины жителей Москвы уже переболели коронавирусом. Об этом мэр города Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу «Россия-1», передает ТАСС.

По мнению градоначальника, перенесшим заболевание гражданам «спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла». В Москве случаи повторного заражения зафиксировали менее чем у 1% переболевших.

«Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше одного процента», — сказал Собянин.

Иммунитет против COVID-19 сохраняется, как отметил мэр, достаточно долго, поэтому половине москвичей он советует «подождать с вакцинацией до лета или осени, чтобы к осеннему сезону подготовиться».

Массовая вакцинация «Спутником V» началась в России в начале декабря. За месяц прививки сделали более миллиона граждан. «Афиша Daily» поговорила с россиянами, которые прошли вакцинацию одними из первых.